Театральный сезон 2018 в Санкт-Петербурге: самые громкие премьеры осени

В БДТ покажут обновленный спектакль по пьесе Виктора Гусева, а в "Балтийском Доме" с размахом отметят юбилей Татьяны Пилецкой.

Театральный сезон 2018 в Санкт-Петербурге

С начала осени в Северной столице многие театры начинают новый сезон. Piter.TV решил узнать, какие премьеры ждут петербургских зрителей.

1. БДТ имени Г. А. Товстоногова

Начало сезона: 8 сентября.

Что нового? Новый сезон в Большом Драматическом откроется постановкой Константина Богомолова. Ученик Олега Табакова, автор спектаклей в МХТ имени Чехова, представит петербуржцам спектакль "Слава" по пьесе советского драматурга Виктора Гусева. Знаменитая постановка, впервые показанная в театре в 1936 году, благодаря Богомолову получила вторую жизнь. В центре сюжета – история двух инженеров, которые стоят перед нравственным выбором. По мнению режиссера, в годы репрессий и тоталитаризма Гусев смог донести до зрителей гуманистические идеи: страх легитимен и человеку позволено бояться гибели.

Гусев сумел удивительным образом встроившись в сталинистские формы, маскируя свои истории этими марксистскими максимами, продвигать совершенно другие мысли, чувства и настроения. И задача команды спектакля не рисовать впрямую ужасы сталинизма, а воспроизвести наш советский "Ла-Ла Лэнд. Константин Богомолов, режиссер.

2. Театр имени Ленсовета

Начало сезона: 4 сентября.

Что нового? В этом году театр имени Ленсовета открывает юбилейный 85-й сезон. Во вторник, 4 сентября, на основной сцене покажут нашумевший спектакль Юрия Бутусова "Гамлет". Главный герой этой постановки не имеет пола, ни возраста. "Гамлет – давно уже миф, не человек. Это - духовная субстанция, не имеющая ни возраста, ни пола, ни веса, ни запаха", - сказал Бутусов о своем спектакле. Роль Гамлета исполняет актриса Лаура Пицхелаури, а Офелию - Федор Пшеничный.

На следующий день, 5 сентября, в театре покажут комедию "Тело Гектора". Молодой режиссер, Евгения Богинская, поставила на сцене пьесу о курортном романе школьного учителя и дамы, немного напоминающей Мефистофеля… Мимолетная интрижка может закончиться чем угодно: время от времени действие пьесы будет напоминать и детектив, и фарс, и даже комикс.

3. МДТ - Театр Европы

Начало сезона: 13 сентября.

Что нового? Малый драматический начнет 74-й сезон в необычном формате. Художественный руководитель театра, Лев Додин, в формате творческого вечера ответит на вопросы зрителей. После выходных в театре покажут нашумевший спектакль по пьесам Бертольда Брехта – "Страх. Любовь. Отчаяние". Лев Додин собрал воедино несколько эпизодов из работ знаменитого драматурга.

На следующий день, 22 сентября, в МДТ покажут еще один премьерный спектакль этого года - "Синий свет". Постановка по пьесе Миеко Оучи рассказывает о встрече знаменитой документалистки Лени Рифеншталь и культового мультипликатора Уолта Диснея в 1938 году.

4. Театр-фестиваль "Балтийский дом"

Начало сезона: 24 июля.

Что нового? "Балтийский дом" уже открыл новый театральный сезон. Первый месяц осени будет посвящен творчеству актрисы Татьяны Пилецкой. Заслуженная артистка, недавно отметившая 90-летний юбилей, 7 сентября выйдет на сцену в премьерной постановке "Ма-Мурэ". Поклонники Пилецкой увидят спектакли "Деревья умирают стоя" Алехандро Касона, "Театральный роман" Михаила Булгакова и "Шерлок Холмс" Артура Конан Дойля. В понедельник, 21 сентября, в "Балтийском доме" пройдет юбилейный вечер, посвященный Пилецкой. В театре соберутся друзья и коллеги актрисы.

Этой осенью также в театре планирует работать известный литовский режиссер, художественный руководитель московского академического театра имени Вахтангова Римас Туминас. Автор выбрал для работы бессмертный роман Ф. М. Достоевского "Идиот".

5. Театр "Мастерская"

Начало сезона: 3 августа.

Что нового? Новый сезон начался с выступления коллектива театра на Книжных Аллеях. Уже на этой неделе, 21 августа, в театре покажут спектакль "Молодая гвардия". "История мифа в трёх частях" – такое название дали свое постановке режиссеры Максим Диденко и Дмитрий Егоров. В первой части спектакля актеры, будто ожившие скульптурные группы, исполняют балет, с громкой музыкой и несколько утрированными персонажами. Вторая часть полностью основана на бумагах из архивов, музейных хранилищ и воспоминаниях родственников молодогвардейцев.

В начале осени, 4 сентября, в "Мастерской" покажут самую трогательную премьеру этого года – спектакль "Оборванец" по пьесе Михаила Угарова. Постановка посвящена памяти известного драматурга и его жены, Елены Греминой.

6. Молодежный театр на Фонтанке

Начало сезона: "Летний сезон" - 1 августа -29 августа; основной сезон – 7 сентября.

Что нового? Традиционный "летний сезон" в театре открыли 1 августа спектаклем Семена Спивака "Верная жена" по пьесе С. Моэма. В этом же месяце отметит свой 100-й показ постановка "Идиот. 2012", удостоенная специальной премии "Прорыв".

Основной сезон стартует 7 сентября с показа легендарного спектакля "Касатка". Зрителям также покажут последнюю премьеру театра - постановку "Обыкновенные чудики". Ко дню начала ленинградской блокады молодые артисты под руководством режиссера Марии Мирош подготовили специальную театрализованную программу. Премьера спектакля пройдет 8 сентября на Книжных аллеях.

7. Театр "Буфф"

Начало сезона: 7 сентября.

Что нового? Театр откроет 35 - й сезон со спектакля "Если начать сначала" по пьесе Эрика-Эммануэля Шмитта. Главный герой Александр Сюше неожиданно возвращается в свое прошлое. Персонажу предстоит вступить в диалог с самим собой и снова пережить "самый страшный день своей жизни". В спектакле главную роль сыграл сам режиссер – заслуженный артист России Мурад Султаниязов.

В "Буффе" в сентябре состоится еще одна премьера – театрализированное шоу "Адамантан". Создатели обещают "сыграть, спеть и станцевать историю человеческих взаимоотношений".

На каждой страничке вы найдёте для себя что-то интересное, важное, занимательное, трогательное и смешное одновременно. Пресс-служба театра "Буфф"

Фото: БДТ имени Г. А. Товстоногова, МДТ, Театр имени Ленсовета, "Балтийский дом", Молодежный театр на Фонтанке, "Буфф", театр "Мастерская" / официальные сайты.