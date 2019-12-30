Скончался основатель "Буффа" Исаак Штокбант

Народному артисту было 94 года.

В ночь с субботы на воскресенье, 26 января, на 95 году жизни скончался основатель театра "Буфф" Исаак Штокбант. Дата и место похорон пока неизвестны. Об этом сообщил комитет по культуре города.

Ветеран Великой Отечественной войны, подполковник запаса, профессор Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства родился в семье ленинградского инженера 14 августа 1925 года. В 18 лет его призвали на войну, дослужился до командира взвода батареи, затем служил в танковых войсках.

Исаак Штокбант мечтал стать актером, но его не взяли из-за возраста — будущему создателю "Буффа" было уже 35 лет. Он вернулся на родину, в Ленинград, лишь в 1975 году. В 1978 году Штокбант принял курс артистов эстрадного искусства, с помощью их он в 1983 году создал театр "Буфф". Исаак Романович стал его художественным руководителем и главным режиссером, а бывшие студенты — первыми актерами этого театра.

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Фото: jewmil.ru