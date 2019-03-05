Мюзикл "Дневник авантюриста" представят 11 декабря в театре "Буфф". Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Мюзикл поставлен по комедии А. Н. Островского "На всякого мудреца довольно простоты". Создатели сочинили сатирический музыкальный памфлет, в котором герои трагически смешны, а все их устремления до смешного драматичны. Персонажи поют веселые песенки, но не замечают происходящего с ними.

В центре оказывается бедный Егор Глумов, стремящийся любыми способами разбогатеть. Однако методы достижения цели героя не более циничны, чем все, что окружает на пути к вожделенному богатству. Свои наблюдения за светским обществом он записывает в тайный дневник – на его страницах и разворачивается трагикомедия.

Фото: buffspb.ru