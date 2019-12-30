Мариинский театр подготовил цикл вечеров ко Дню снятия блокады

Мероприятия пройдут с 26 по 28 января.

Как сообщают в пресс-службе Мариинского театра, памятные вечера будут посвящены Дню снятия блокады Ленинграда.

Петербуржцы и гости города услышат главный символ блокадного Ленинграда — Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича. Она возглавит все произведения, которые прозвучат в цикле вечеров Мариинского театра.

Также зрители побывают в камерных залах Мариинского-2 на концерте "Музыка из концлагеря". Он приурочен к 75-летию освобождения Освенцима и Международному дню памяти жертв холокоста.

Прозвучит и опера Григория Фрида "Дневник Анны Франк", основанная на записях еврейской девочки. Она отразила в них ужасы немецкой оккупации. В Концертном зале исполнят детскую оперу Ганса Красы "Брундибар".

Ранее мы сообщили, что уральский театр представит в Петербурге симфонию Оливье Мессиана.

Фото: ВКонтакте