Мариинский театр подготовил цикл вечеров ко Дню снятия блокады

Как сообщают в пресс-службе Мариинского театра, памятные вечера будут посвящены Дню снятия блокады Ленинграда.
Петербуржцы и гости города услышат главный символ блокадного Ленинграда — Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича. Она возглавит все произведения, которые прозвучат в цикле вечеров Мариинского театра.
Также зрители побывают в камерных залах Мариинского-2 на концерте "Музыка из концлагеря". Он приурочен к 75-летию освобождения Освенцима и Международному дню памяти жертв холокоста.
Прозвучит и опера Григория Фрида "Дневник Анны Франк", основанная на записях еврейской девочки. Она отразила в них ужасы немецкой оккупации. В Концертном зале исполнят детскую оперу Ганса Красы "Брундибар".
Ранее мы сообщили, что уральский театр представит в Петербурге симфонию Оливье Мессиана.
Фото: ВКонтакте
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