Сквер Юрия Никулина появится в Сестрорецке

Выбор места не случаен: зенитная батарея, на которой служил артист, находилась под Сестрорецком.

В пятницу, 11 июня, Топонимическая комиссия одобрила предложение о присвоении имени Юрия Никулина скверу в Сестрорецке. Об этом рассказали в пресс-службе депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексея Цивилева.

Сквер получит имя к 100-летию со дня рождения Юрия Никулина, после подписания постановления губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Сквер находится между Приморским шоссе и Красноармейской улицей. Выбор места не случаен: зенитная батарея, на которой служил артист, находилась под Сестрорецком.

Ранее мы сообщали, что дискуссия о переименовании улиц в Петербурге разгорелась с новой силой. Против про-"советских" названий выступил актер Андрей Ургант.

Фото: kinopoisk.ru

