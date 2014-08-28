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Сквер Юрия Никулина появится в Сестрорецке
Сегодня, 14:02
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Сквер Юрия Никулина появится в Сестрорецке

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Выбор места не случаен: зенитная батарея, на которой служил артист, находилась под Сестрорецком. 

В пятницу, 11 июня, Топонимическая комиссия одобрила предложение о присвоении имени Юрия Никулина скверу в Сестрорецке. Об этом рассказали в пресс-службе депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексея Цивилева.

Сквер получит имя к 100-летию со дня рождения Юрия Никулина, после подписания постановления губернатором Петербурга Александром Бегловым. 

Сквер находится между Приморским шоссе и Красноармейской улицей. Выбор места не случаен: зенитная батарея, на которой служил артист, находилась под Сестрорецком. 

Ранее мы сообщали, что дискуссия о переименовании улиц в Петербурге разгорелась с новой силой. Против про-"советских" названий выступил актер Андрей Ургант.

Фото: kinopoisk.ru
 

Теги: артист, сквер, юрий никулин
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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