Дискуссия о переименовании улиц в Петербурге разгорелась с новой силой

Против про-"советских" названий выступил актер Андрей Ургант.

Эксперт рассказал, возможно ли переименование улиц в Петербурге. Дискуссия разгорелась с новой силой после того, как местные жители обратились в Топонимическую комиссию с просьбой переименовать Военную улицу в Центральном районе Петербурга в Мирную, передают "Невские новости". Вопрос вызвал широкое обсуждение в группах соцсетей.

Этот вопрос вынес на обсуждение депутат МО "Лиговка-Ямская" Михаил Шабалкин, передает портал "Форпост Северо-Запад". Причиной называется разбитый асфальт. Член Топонимической комиссии Алексей Ерофеев парировал, что Военная улица имеет историческое название. Дело в том, что раньше на этой территории располагался Атаманский полк. Таким образом, она принадлежала военным, напомнил он в беседе с порталом "Петербургский дневник".

Заместитель председателя совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга Михаил Мильчик отметил, что городу на Неве не нужно много "военных" улиц. Но он напомнил, что в каждом конкретном случае нужно рассматривать отдельно. Мильчик отметил, что является сторонником старых названий в исторической части города.

Против про-"советских" названий выступил актер театра и кино Андрей Ургант. Он считает, что некоторые советские названия в городе решили оставить, так как у многих топонимических объектов просто не было более раннего названия.

Я не люблю пролетарскую диктатуру, вот такие названия можно переименовывать. Лучше не нужно никакой пролетарской диктатуры, она уже была и все это обернулось кровью и бедой для народа, тем более у нее есть раннее историческое название. Если это не требует больших денежных затрат, я буду голосовать за переименование Андрей Ургант

Открытие станции метро "Зенит" в петербургском метрополитене зависит от действий одноименного футбольного клуба. Станцию метро переименовали из "Новокрестовской" – представители сине-бело-голубых сейчас ведут переговоры с КРТИ, обсуждают новый дизайн станции в цветах ФК, расходы, которые могут потребоваться для обновления.

Фото: Piter.tv