Худрук Михайловского театра отменил выступление Натальи Осиповой на предстоящей "Баядерке"

По его словам, сегодня Осипова должна была вылететь из Лондона в Петербург, но на самолет не села, связи с ней нет.

В субботу, 12 июня, стало известно, что Балерина Наталья Осипова не примет участие в предстоящей постановке балета "Баядерка", которая должна пройти в Петербурге 17 июня. Об этом рассказали в Михайловском театре в группе "ВКонтакте".

Художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман объявил отмену выступлений примы лондонского "Ковент-Гардена" Натальи Осиповой. Это заявление он распространил вечером 12 июня. По его словам, сегодня Осипова должна была вылететь из Лондона в Петербург, но на самолет не села, связи с ней нет.

Кехман написал, что другую информацию распостраняет молодой человек балерины.

Ее молодой человек написал, что Наташа в больнице. Мы позвонили руководству балета "Ковент-Гарден". Оказалось, что она в театре. У нее запланирован спектакль в Лондоне, — написал Владимир Кехман, художественный руководитель Михайловского театра

По словам Кехмана, Осипова три дня назад лично подтвердила участие в петербургских постановках. О своем решении худрук написал так.

Выходит, Наташа обманула оба театра, вас и лично меня. В связи с этим я принял решение снять Наталью Осипову со всех спектаклей. — написал Владимир Кехман, худрук Михайловского театра.

Зрители могут сдать билеты. Театр полностью компенсирует потраченную сумму. В заключение Кехман принес искренние извинения за сложившуюся ситуацию.

Театр из Лодейного Поля принял участие в Фестивале театров малых городов России.

Фото: Instagram / natalia_osipova_official

