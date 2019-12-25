Театр из Лодейного Поля принял участие в Фестивале театров малых городов России

"Апрель" показал на сцене драматического театра Набережных Челнов "Солнечную линию".

В Татарстане завершился XVIII Фестиваль театров малых городов России, в рамках которого 6 июня Лодейнопольский драматический театр-студия "Апрель" представил спектакль "Солнечная линия". Спектакль был поставлен по пьесе Ивана Вырыпаева. В общем счете в фестивале приняли участие 16 творческих коллективов из республик Татарстан, Башкортостан и Удмуртии; Пермского и Красноярского краев; Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кемеровской, Самарской, Ростовской, Иркутской и Липецкой областей.

Петербургский режиссер Андрей Корионов, по мнению критиков, поставил очень "зрительский спектакль", который каждой репликой в диапазоне от "не слышим друг друга" до "аргумент одного - не аргумент для другого" вызвал понимание зала и явное сочувствие. "Можем только поаплодировать режиссеру, сумевшему сделать зрительский спектакль",- сказал член жюри и арт-директор фестиваля Олег Лоевский.

Фестиваль театров малых городов России, организованный Театром Наций, проходил с 2 по 9 июня в городе Набережные Челны.

Ранее руководство Московского художественного академического театра имени М. Горького объяснило решение пригласить певицу Ольгу Бузову в спектакль "Чудесный грузин".

Фото: Драматический театр "Апрель" в соцсети ВКонтакте