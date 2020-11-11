Театры и кино в Москве обязали сократить продажи билетов с 13 ноября до 15 января. Об этом сказано в приказе министерства культуры.
Теперь театры, концертные залы, филармонии и другие организации исполнительских искусств должны продавать билеты, исходя из того, что должно быть занято не более 25% мест в зрительном зале.
При этом данные учреждения должны соблюдать и введённые прежде санитарно-эпидемиологические меры.
Ранее суд Петербурга привлек к ответственности "Федеральное агенство новостей" за порочащие сведения о политике Илье Яшине.
Видео: YouTube / Валерий Ниминущий
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