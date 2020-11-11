Данные учреждения должны соблюдать и введённые прежде санитарно-эпидемиологические меры.

Театры и кино в Москве обязали сократить продажи билетов с 13 ноября до 15 января. Об этом сказано в приказе министерства культуры.

Теперь театры, концертные залы, филармонии и другие организации исполнительских искусств должны продавать билеты, исходя из того, что должно быть занято не более 25% мест в зрительном зале.

При этом данные учреждения должны соблюдать и введённые прежде санитарно-эпидемиологические меры.

Ранее суд Петербурга привлек к ответственности "Федеральное агенство новостей" за порочащие сведения о политике Илье Яшине.

Видео: YouTube / Валерий Ниминущий