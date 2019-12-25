Суд Петербурга привлек к ответственности "Федеральное агенство новостей" за порочащие сведения о политике Илье Яшине

Материал о главе МО был опубликован в октябре 2019-го года.

Глава муниципального округа "Красносельский" в Москве Илья Яшин выиграл суд у ООО "Федеральное агенство новостей". Политик подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, Яшин просил признать не соответствующими действительности сведения, которые содержались в статье под заголовком "Народный депутат" Яшин наварился на "празднике" для москвичей. Она была опубликована 18 октября 2019-го года. В материале мужчину обвиняют в проведении мошеннических действий и использовании схемы с подставными ИП. Глава МО потребовал удалить статью, разместить опровержение и взыскать моральный вред.

Как рассказал Илья Яшин, судебные тяжбы длились год.

Мы представили документы, которые подтвердили, что праздник был организован по закону. Отчитались за каждую потраченную копейку. Приложили отзывы жителей. Подготовили лингвистическую экспертизу. рассказал мужчина.

Приморский районный суд признал сведения, размещенные на сайте "Федеральном агентстве новостей" не соответствующими действительности, обязал ответчика их удалить и опубликовать опровержение, взыска также в пользу Яшина 100 тыс. рублей.

Фото: Илья Яшин / VK