Театры Выборгского района снова ждут зрителей

Любители спектаклей должны не забывать про маски и дистанцию.

С четверга, 16 июля, в Выборгском районе возобновляемся деятельность ДК, театров и концертных площадок: при этом, заполняемость посещения не должна превышать 50%. Постановление об изменениях ограничений подписал Александр Дрозденко вчера, 15 июля.

Также в учреждениях культуры сохраняется "масочный" режим и правила социального дистанцирования. Работники обязаны проводить в залах дезинфекцию не менее 3 раз в день. Поверхности ручек должны подвергаться обработке каждый час.

Ранее мы рассказали о том, что выборгский музыкант выступил на Смоляном мысу.

Фото: Газета "Выборг"