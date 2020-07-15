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Выборгский музыкант выступил на Смоляном мысу

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Василий Калабин исполнил импровизацию на саксофоне.

В среду, 15 июля, саксофонист Василий Кабалин выступил на Смоляном мысу с импровизированным концертом. Об этом сообщила газета "Выборг".

Композиции в исполнении музыканта полюбились многим выборжцам и гостям города.  Атмосферу дополнили виды Выборгского замка.

Отметим, что Василий Кабалин является дипломантом и лауреатом нескольких международных конкурсов.

Ранее мы рассказали о том, что в парке "Монрепо" прошел импровизированный скрипичный концерт.

Видео:  Газета "Выборг"

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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