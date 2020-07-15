Выборгский музыкант выступил на Смоляном мысу

Василий Калабин исполнил импровизацию на саксофоне.

В среду, 15 июля, саксофонист Василий Кабалин выступил на Смоляном мысу с импровизированным концертом. Об этом сообщила газета "Выборг".

Композиции в исполнении музыканта полюбились многим выборжцам и гостям города. Атмосферу дополнили виды Выборгского замка.

Отметим, что Василий Кабалин является дипломантом и лауреатом нескольких международных конкурсов.

Ранее мы рассказали о том, что в парке "Монрепо" прошел импровизированный скрипичный концерт.

Видео: Газета "Выборг"