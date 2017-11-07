Театральная библиотека Петербурга проводит фотоконкурс к юбилею Карла Росси

Творческое соревнование «Улице Зодчего Росси — виват!» посвящено памятной дате выдающегося архитектора.

Театральная библиотека Санкт-Петербурга инициировала фотоконкурс "Улице Зодчего Росси — виват!", посвященный юбилейной дате великого архитектора.

К участию принимаются цифровые фотографии или серии из двух изображений, на которых запечатлена улица, носящая имя зодчего. Особо приветствуются работы, включающие в композицию Александринский театр и площадь Ломоносова.

Оценивать творческие работы будет авторитетное жюри, в состав которого вошли специалисты Театральной библиотеки, представители Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства и сотрудники Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой. Срок подачи фотографий — до 31 октября текущего года.

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Фото: Комитет по культуре Санкт-Петербурга