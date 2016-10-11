Выставка графики Карла Росси

В Малом выставочном зале представят чертежи и рисунки известного архитектора Карла России.

С 27 сентября в Малом выставочном зале Конюшенного корпуса парка имени Кирова открыта выставка чертежей и графических работ Карла России. Экспозиция посвящена 240-летию известного архитектора.

На выставке представлено более 50 работ архитектурной и интерьерной графики. Объекты дополняются живописью с видами Петербурга, архитектурными деталями и элементами убранства Александринского дворца, которые были изготовлены по чертежам Росси. Предусмотрена интерактивная зона, в котором можно будет поработать с архитектурным конструктором.