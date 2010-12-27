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Новости куда сходить в петербурге Выставки
Выставка графики Карла Росси
Сегодня, 12:00
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lesjasap
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Выставка графики Карла Росси

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В Малом выставочном зале представят чертежи и рисунки известного архитектора Карла России.

С 27 сентября в Малом выставочном зале Конюшенного корпуса парка имени Кирова открыта выставка чертежей и графических работ Карла России. Экспозиция посвящена 240-летию известного архитектора. 
 
На выставке представлено более 50 работ архитектурной и интерьерной графики. Объекты дополняются живописью с видами Петербурга, архитектурными деталями и элементами убранства Александринского дворца, которые были изготовлены по чертежам Росси. Предусмотрена интерактивная зона, в котором можно будет поработать с архитектурным конструктором.
Теги: архитектура , выставка , карл росси
Категории: куда сходить в петербурге Выставки

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