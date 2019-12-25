В Театре на Васильевском отменили спектакль драматурга Аси Волошиной

Официальные причины отмены не сообщают, однако известно, что Волошину часто обвиняли в проукраинских взглядах.

В петербургском Театре на Васильевском отменили постановку "Мертвые души Гоголя". Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Спектакль должен был пройти 29 ноября. Все приобретённые билеты будут действительны, а в назначенную дату зрителям покажут другую постановку. Администрация театра принесла свои извинения.

Официальные причины отмены не сообщают. Однако известно, что пьесу по мотивам произведению Гоголя, на которой основан спектакль, сочинила драматург Ася Волошина. Её часто обвиняли в проукраинских взглядах. В самом театре подчеркнули, что не имеют никаких связей с Волошиной с 2018 года: именно тогда с ней был заключен договор на адаптацию прозаического текста. Отчислений от учреждения она не получает.

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Фото: teatrvo.ru