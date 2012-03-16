Группа Zero People перенесла тур по России после срыва концерта в Петербурге

9 ноября сотрудники ФСБ при участии ОМОНа пришли на концерт Zero People в клубе "Космонавт".

Рок-группа Zero People перенесла тур по городам России после того, как правоохранители сорвали концерт в Петербурге. Об этом музыканты рассказали в своей группе во "ВКонтакте" 11 ноября.

Наш тур с презентацией альбома "Песни времени" переносится на новые даты. Новые даты концертов будут сообщены в ближайшее время. Пресс-служба Zero People

Напомним, что 9 ноября сотрудники ФСБ при участии ОМОНа пришли на концерт группы Zero People в петербургском клубе "Космонавт" и провели проверку. Ранее тур музыкального объединения просили отменить активисты, которые обращались с этим вопросом в СК РФ и Минкульт. Причиной стали "антироссийские высказывания" лидера группы Александра Красовицкого.

Фото: ВКонтакте / Zero People