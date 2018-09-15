Петербургские чиновники проявили интерес к концерту SHAMAN

Мероприятие пройдет на "Газпром Арене" 9 сентября.

Муниципалам каждого района Петербурга порекомендовали приобрести до 200 билетов на концерт исполнителя SHAMAN. Об этом пишет "Фонтанка" во вторник, 22 августа.

Мероприятие пройдет на "Газпром Арене" 9 сентября. "Закс.ру" заметил, что уже четыре муниципалитета купили проходки. В их числе оказались "Академическое", "Семеновский", "Юго-Запад" и "Северный".

Что в этом плохого? Закупают, потому что мероприятие проходит в памятный день для всех ленинградцев. Всеволод Беликов, глава совета муниципальных образований

По словам Беликова, 9 сентября – следующий день после празднования Дня освобождения Ленинграда от блокады.

Ранее на Piter.TV: Thomas Mraz выступит c большим концертом на фестивале ROOF FEST.

Фото: Piter.TV