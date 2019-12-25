На концерт Big Baby Tape в Петербурге продали 1100 лишних билетов

Очередь из желающих посетить концерт толпилась на улице.

Не все фанаты известного рэпера Big Baby Tape смогли попасть на концерт исполнителя в Петербурге, который проходил 4 октября в клубе A2. По каким-то неизвестным причинам было продано на 1100 билетов больше, чем вмещает клуб.

"Безопасность гостей – наш основной приоритет, и мы не готовы ей поступиться ни при каких обстоятельствах. Мы приносим глубочайшие извинения зрителям, которые не смогли посетить концерт" представители концертного клуба А2

Отмечается, что организатор продал на мероприятие на 1100 билетов больше, чем вмещает площадка (3500 гостей). При этом организаторы эту информацию скрыли, заявив концертной площадке, что количество гостей превысит вместимость не более чем на 10%.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Санкт-Петербурге открылось новое арт-пространство "Цистерна" на улице Степана Разина.

Фото: Piter.TV