Театр кукол "Бродячая собачка" в Кировском районе ждёт капитальный ремонт

Мероприятия предварительно оценены в 52,7 млн рублей.

Администрация Кировского района Петербурга объявила тендер на выполнение капремонта здания зданиятеатра кукол "Бродячая собачка" на проспекте Стачек. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, на эти нужды готовы выделить 52,7 млн рублей.

Работы пройдут на площади 468,5 м2. Исполнителю предстоит заняться перепланировкой помещений, устройством пандусов для доступности помещения маломобильным гражданам, внести изменения в конфигурации дверей и окон. Над входом в театр разместят соответствующую вывеску, а со стороны дворов полностью заменят входную группу.

Срок выполнения работ ещё не определён. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 15 августа.

Ранее мы сообщили о том, что "Россети Северо-Запад" привлечёт кредитные линии на 5 млрд рублей.

Фото: Театр кукол "Бродячая собачка"