"Россети Северо-Запад" привлечёт кредитные линии на 5 млрд рублей

За предоставленную сумму готовы отдать почти 2 млрд.

ПАО "Россети Северо-Запад" объявило 5 тендеров на привлечение возобновляемых кредитных линий. В общей сложности кредит составит 5 млрд рублей. За предоставление этой суммы мероприятие намерено заплатить 1,850 млрд рублей. Об этом Piter.TV узнал на сайте ЕИС.

Цель кредитования заключается в финансировании производственно-хозяйственной деятельности и рефинансировании ссудной задолженности, в том числе облигационного займа, на 36 месяцев. Каждый из тендеров оценён в 369,9 млн рублей. Сумма выведена из плавающей ключевой ставки ЦБ РФ (9,5%) и маржи в размере 2,83% сверх неё.

Подать заявки на участие в электронных аукционах можно до 15 августа.

Ранее мы сообщили о том, что иконостасы Князь-Владимирского собора в Петербурге отреставрируют за 282 млн рублей.

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