Иконостасы Князь-Владимирского собора в Петербурге отреставрируют за 282 млн рублей

Исполнителя выберут 22 августа.

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на выполнение работ по реставрации интерьеров и иконостасов Князь-Владимирского собора. Как выяснил Piter.TV на сайте госзакупок, на мероприятия готовы потратить 282,2 млн рублей.

В церковном сооружении по улице Блохина пройдут позолотные, чеканные, масляные работы, а также восстановление резьбы и лепного декора. Кроме того, в техзадание входят штукатурные, отделочные и живописные работы. Специалисты-реставраторы будут трудиться над восстановлением главного иконостаса, а также иконостасов Успенского и Никольского приделов.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 17 августа.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт трамвайных путей затронет 8 районов Петербурга.

Фото: Wikipedia