Глава России рассказал о том, кого ждет проигрыш на геополитической арене.

Тренд многополярности мира будет только усиливаться, поэтому те, кто этому препятствует, проиграют. Соответствующее заявление в рамках заседания российского Совета по развитию местного самоуправления сделал глава государства Владимир Путин. Президент уточнил, что говорит о неизбежном процессе.

Это факт абсолютно очевидный, это так же очевидно, как подъем солнца, с этим ничего не поделаешь. Те, кто пытаются воспрепятствовать этому, только столкнутся с дополнительными проблемами, которых у них и так хватает. Владимир Путин, президент РФ

Путин отметил важность участия жителей в принятии решений в муниципалитетах.

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