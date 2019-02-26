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Татьяна Буланова заболела после недавней выписки из больницы
Сегодня, 20:26
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smirenny

Татьяна Буланова заболела после недавней выписки из больницы

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Недавно певица обратилась в петербургскую клинику с подозрением на инсульт.

Певица Татьяна Буланова в интервью порталу "СтарХит" призналась, что после выписки из петербургской больницы, куда попала с подозрением на инсульт, что у нее ухудшилось самочувствие. 

Звезда 90-х сообщила, что простудилась, из-за чего пришлось перенести концерт. Она уточнила, что лечится дома и настроена позитивно, а тест на коронавирус сдаст, если появится необходимость. 

Сообщается, что самоизоляцию певица проводит в доме в Северной столице.

Ранее мы писали, что чистая вода скоро станет доступна для жителей Волховского района.

Фото: instagram.com/bulanova.official

Теги: татьяна буланова, татьяна буланова в больнице
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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