  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Чистая вода скоро станет доступна для жителей Волховского района
Сегодня, 17:58
172
lizapoluda

Чистая вода скоро станет доступна для жителей Волховского района

0 0

Новые станции водоподготовки появятся в двух поселках.

Новые станции водоподготовки для обеспечения населения чистой водой появятся в поселках Авровои Иссад Волховского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Леноблводоканал".

До этого жителям населенных пунктов была доступна только техническая вода. Благодаря станциям расширенной компенсации, ее качество в разы улучшится. 

Запуск станций запланирован на конец текущего года. Кроме того, аналогичные сооружения появится в Лужском и Сланцевском районах. 

Ранее мы рассказали о том, что отопительный сезон в Ленобласти близится к завершению.

Фото: Pixabay

Теги:
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии