Чистая вода скоро станет доступна для жителей Волховского района

Новые станции водоподготовки для обеспечения населения чистой водой появятся в поселках Авровои Иссад Волховского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Леноблводоканал".
До этого жителям населенных пунктов была доступна только техническая вода. Благодаря станциям расширенной компенсации, ее качество в разы улучшится.
Запуск станций запланирован на конец текущего года. Кроме того, аналогичные сооружения появится в Лужском и Сланцевском районах.
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Фото: Pixabay
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