Чистая вода скоро станет доступна для жителей Волховского района

Новые станции водоподготовки появятся в двух поселках.

Новые станции водоподготовки для обеспечения населения чистой водой появятся в поселках Аврово и Иссад Волховского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Леноблводоканал".

До этого жителям населенных пунктов была доступна только техническая вода. Благодаря станциям расширенной компенсации, ее качество в разы улучшится.

Запуск станций запланирован на конец текущего года. Кроме того, аналогичные сооружения появится в Лужском и Сланцевском районах.

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