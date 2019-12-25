Отопительный сезон в Ленобласти близится к завершению

В 47-ом регионе скоро завершится отопительный сезон. Решение об отключении приборов будет приниматься главами муниципальных образований в зависимости от погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Ленинградской области.
Ежегодная поддержка муниципальных образований позволила обеспечить устойчивую работу объектов энергоснабжения и снизить аварийность на сетях. Так, в осенне-зимний период 2019-2020 годов в регионе произошло на 5% меньше аварий, чем в предыдущем отопительном сезоне.
отметил глава комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Юрий Андреев
Напомним, что отопление отключается в том случае, если среднесуточная температура стабильно достигает +8 градусов в течении 5-ти дней. В некотоаых муниципальных образованиях сохранится периодические отапливание, в частности, в Выборгском районе.
Фото: Pixabay
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