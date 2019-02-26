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Татьяна Буланова решила отказаться от алкоголя после подозрений на инсульт
Сегодня, 15:54
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smirenny

Татьяна Буланова решила отказаться от алкоголя после подозрений на инсульт

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Певица сообщила, что уже полностью восстановилась.

Татьяна Буланова в интервью изданию "Комсомольская правда" рассказала, что уже полностью восстановилась и отказалась от всего алкоголя.

Певица поделилась, что спортом не занимается и не делает гимнастику для легких, потому что концерты и репетиции и без того хорошая гимнастика. Женщина надеется, что скоро вернется к режиму. Кроме того, Буланова рассказала, что небольшой тур перенесли либо на осень, либо на зиму: все зависит от ситуации с коронавирусом. 

Татьяна Буланова сообщила, что скоро пройдет ее онлайн-концерт. 

Ранее мы писали, что Татьяну Буланову выписали из больницы имени Алмазова, но певица заболела после недавней выписки из больницы.

Фото:  instagram.com/bulanova.official

Теги: певица татьяна буланова, татьяна буланова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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