Татьяна Буланова решила отказаться от алкоголя после подозрений на инсульт

Певица сообщила, что уже полностью восстановилась.

Татьяна Буланова в интервью изданию "Комсомольская правда" рассказала, что уже полностью восстановилась и отказалась от всего алкоголя.

Певица поделилась, что спортом не занимается и не делает гимнастику для легких, потому что концерты и репетиции и без того хорошая гимнастика. Женщина надеется, что скоро вернется к режиму. Кроме того, Буланова рассказала, что небольшой тур перенесли либо на осень, либо на зиму: все зависит от ситуации с коронавирусом.

Татьяна Буланова сообщила, что скоро пройдет ее онлайн-концерт.

Ранее мы писали, что Татьяну Буланову выписали из больницы имени Алмазова, но певица заболела после недавней выписки из больницы.

Фото: instagram.com/bulanova.official