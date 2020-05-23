Появились кадры эвакуации зрителей с концерта Булановой в Сочи

На видео артистка ещё находится на сцене, пока люди покидают концертный зал.

В Сети опубликовали видео с концерта певицы Татьяны Булановой в Сочи момент атаки безэкипажных катеров ВСУ на побережье. Ролик опубликовал канал "Сочи печатает" в "Максе".

Концерт Булановой проходил в ДК "Фестивальный". На кадрах видно, что артистка продолжила стоять на сцене после тревоги. Мероприятие остановили из-за требований безопасности. После этого поклонники Булановой стали выходить из зала, но при этом громко аплодировали.

По данным канала, Татьяна Буланова успела представить лишь часть своей программы. Когда прозвучал поступил сигнал тревоги, организаторы стали проводить эвакуацию зрителей из помещения.

Ранее мы сообщали, что в Сочи пришлось прервать концерт Татьяны Булановой. Причиной стала атака украинских безэкипажных катеров в районе Морпорта.

Видео: MAX/ "Сочи печатает"