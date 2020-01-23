Губернатор Кондратьев допустил осложнение ситуации в Сочи с топливом после атаки ВСУ

На фоне этого глава региона потребовал ускорить доставку топлива на АЗС.

Ситуация в Сочи может ухудшиться после атаки Вооруженных сил Украины на нефтебазу. Об этом в "Максе" сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что на территории нефтебазы вспыхнул пожар. Это ЧП может привести к осложнению ситуации с топливом на заправках в городе. Кондратьев подчеркнул, что местные власти не должны этого допустить. Губернатор потребовал ускорить доставку топлива на АЗС, снять лимиты и не допускать ажиотажа в регионе.

Украинские дроны атаковали Сочи и "Сириус" в ночь на 4 сентября. В результате налета повреждения получили несколько жилых домов, в некоторых зданиях спасатели тушили возгорание. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее мы сообщали, что завод в Орске полностью остановил работу после атаки БПЛА.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)