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Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии в больнице
Сегодня, 21:36
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Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии в больнице

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Она находится там с 11 апреля.

Татьяна Буланова опубликовала пост на своей странице в Instagram. Певица сообщила подписчикам, что с ней все хорошо. Накануне ее госпитализировали в прединсультном состоянии.

Булонова поделилась подписчиками фото макарон, а также рассказала, что смотрит "Джентельменов удачи". 

"Спасибо всем,кто неравнодушен и переживает за мое здоровье!!!!!!Уже все хорошо!Сейчас в больничке, немного обследуют и подлечат!" (прим. Piter.TV — пунктуация автора сохранена)

Певица обратилась с призывом беречь свое здоровье.

Татьяну Буланову госпитализировали в одну из петербургских клиник 11 апреля.

Фото: Татьяна Буланова / Instagram

 

Теги: буланова, госпитализация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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