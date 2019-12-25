Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии в больнице

Она находится там с 11 апреля.

Татьяна Буланова опубликовала пост на своей странице в Instagram. Певица сообщила подписчикам, что с ней все хорошо. Накануне ее госпитализировали в прединсультном состоянии.

Булонова поделилась подписчиками фото макарон, а также рассказала, что смотрит "Джентельменов удачи".

"Спасибо всем,кто неравнодушен и переживает за мое здоровье!!!!!!Уже все хорошо!Сейчас в больничке, немного обследуют и подлечат!" (прим. Piter.TV — пунктуация автора сохранена)

Певица обратилась с призывом беречь свое здоровье.

Татьяну Буланову госпитализировали в одну из петербургских клиник 11 апреля.

Фото: Татьяна Буланова / Instagram