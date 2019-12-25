Появились подробности о состоянии здоровья певицы Татьяны Булановой

О деталях "Интерфаксу" сообщил представитель артистки Константин Сергеев.

В воскресенье, 12 апреля, появилась подробная информация о состоянии здоровья певицы Татьяны Булановой.

Представитель артистки Константин Сергеев рассказал, что она была госпитализирована в одно из медицинских учреждений Петербурга, сейчас она находится в реанимации в стабильном состоянии. Сергеев уточнил, что в больнице Буланова оказалась в "прединсультном состоянии".

Ранее мы сообщали о первой информации, поступившей в часы госпитализации певицы. Сообщалось, что у певицы проблемы с сердцем, и к вечеру 11 апреля ее осматривали врачи.

Фото: Татьяна Буланова / instagram