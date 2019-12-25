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Появились подробности о состоянии здоровья певицы Татьяны Булановой
Сегодня, 13:32
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fvbykov

Появились подробности о состоянии здоровья певицы Татьяны Булановой

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О деталях "Интерфаксу" сообщил представитель артистки Константин Сергеев.

В воскресенье, 12 апреля, появилась подробная информация о состоянии здоровья певицы Татьяны Булановой.

Представитель артистки Константин Сергеев рассказал, что она была госпитализирована в одно из медицинских учреждений Петербурга, сейчас она находится в реанимации в стабильном состоянии. Сергеев уточнил, что в больнице Буланова оказалась в "прединсультном состоянии".

Ранее мы сообщали о первой информации, поступившей в часы госпитализации певицыСообщалось, что у певицы проблемы с сердцем, и к вечеру 11 апреля ее осматривали врачи. 

Фото: Татьяна Буланова / instagram

Теги: госпитализация, певица, татьяна буланова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России, Культура, Музыка,

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