Появились подробности о состоянии здоровья певицы Татьяны Булановой

В воскресенье, 12 апреля, появилась подробная информация о состоянии здоровья певицы Татьяны Булановой.
Представитель артистки Константин Сергеев рассказал, что она была госпитализирована в одно из медицинских учреждений Петербурга, сейчас она находится в реанимации в стабильном состоянии. Сергеев уточнил, что в больнице Буланова оказалась в "прединсультном состоянии".
Ранее мы сообщали о первой информации, поступившей в часы госпитализации певицы. Сообщалось, что у певицы проблемы с сердцем, и к вечеру 11 апреля ее осматривали врачи.
Фото: Татьяна Буланова / instagram
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