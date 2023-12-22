Татарский инвестор приобретёт аутлеты Hines в Подмосковье и Петербурге

Открытый в 2012 году Outlet Village Белая Дача в Москве имеет площадь 40 тыс. кв.м. и включает около 180 магазинов.

Американская инвестиционная компания Hines продаёт Outlet Village на Пулковском шоссе и в Московской области. Согласно данным консультантов по недвижимости, для покупки аутлетов уже созданы отдельные структуры татарской компании "Кама Капитал". Сделку эксперты оценивают в 12,5-30 млрд рублей, пишет РБК.

В пресс-службе Hines отказались комментировать продажу российских аутлетов. Петербургский Outlet Village начал работу в 2015 году и насчитывает 100 магазинов. Открытый в 2012 году Outlet Village Белая Дача в Москве имеет площадь 40 тыс. кв.м. и включает около 180 магазинов. Оба актива являются собственностью и девелоперами компании Hines.

Партнер NF Group Станислав Бибик предполагает, что интерес "Кама Капитала" к аутлетам, продаваемым Hines, может быть связан с желанием расширить портфель и укрепить позиции на рынке.

Напомним, что Hines приняла решение покинуть Россию после начала СВО. Официально компания сообщила, что продолжает исполнять свои обязательства перед инвесторами, партнёрами, арендаторами и кредиторами. Hines управляет несколькими активами на сумму $618 млн на российском рынке. В России работает 240 человек, состоящих в штате компании.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский суд удовлетворил иск о передаче активов "Рольфа" государству.

Фото: ВКонтакте / Outlet Village Pulkovo