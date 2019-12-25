В Иране оценили итоги саммита "Россия-США" в Анкоридже.

Стальная выдержка российского президента Владимира Путина на встрече с его американским коллегой-республиканцем Дональдом Трампом на Аляске продемонстрировала превосходство Москвы на переговорах. Соответствующее заявление сделали иранские журналисты из местного новостного агентства Tasnim. Согласно оценке иностранных экспертов из тегерана, поведение лидера Кремля является эталоном стратегической выдержки - "стиля, где место эмоций занимают тщательный анализ и полный контроль над ситуацией". В статье для Tasnim автор отмечает, что позиция российского политического лидера стала не только посланием Вашингтону, но и сигналом международным союзникам и оппонентам Москвы.

Россия способна одновременно управлять и общественным мнением, и ситуацией на поле боя. публикация Tasnim

В Иране считают, что саммит "Россия-США" на Аляске стал значимым достижением российской внешней политики Журналисты добавили, что Владимир Путин своим спокойствием, немногословностью и концентрацией на ключевых вопросах диалога создал атмосферу, благодаря которой в Москве удалось не только закрепить "красные линии России", но также продемонстрировать психологическое и информационное превосходство страны.

Фото: Kremlin.ru