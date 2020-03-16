В Петербурге изменили тарифы на вывоз бытовых отходов

Стоимость поднимут во второй раз в рамках мусорной реформы.

В рамках нового этапа мусорной реформы, тарифы на вывоз отходов в Северной столице возросли примерно на 2 рубля. Об этом сообщается на сайте городского правительства.

Отметим, что тарифы претерпели изменения уже дважды. Кроме того, с текущего года в городе выбрали нового регионального оператора. Любой горожанин может узнать информацию о месте отгрузки, сортировки и утилизации ТКО.

Как подчеркнул председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга Александр Герман, раньше вывозом мусора занимались частные организации, которые довольно часто увозили отходы на несанкционированные полигоны и в леса, что вредило экологии. Теперь этот вопрос решён.

Ранее мы сообщили о том, что пункты обмена одеждой и книгами откроются в Ленобласти.

Фото: Piter.TV