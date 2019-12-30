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Тарифы на проезд в плацкарте и общем вагоне повысили в России
Сегодня, 13:49
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lesjasap

Тарифы на проезд в плацкарте и общем вагоне повысили в России

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Цена выросла на 3,5%.

Тарифы на проезд в плацкарте и общем вагоне повысили С 1 января 2020 года. Данная мера коснулась поездов дальнего следования в "регулируемом сегменте". С начала года стоимость билетов выросла в среднем на 3,5%. Индексация ставок произошла согласно постановлению ФАС РФ.В 2019 году цены поднялись на 3,9%, а в 2018 году такая статистика не проводилась.

Напомним, что в вагонах "купе", "СВ" и "люкс" применяется система динамического ценообразования. Цена на проезд в данных категориях формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и проданных мест.

Ранее Piter.tv писал о том, что пассажирам с верхних полок пояснили правила поведения в поездах дальнего следования.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: плацкарт, поезда, ржд, тарифы
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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