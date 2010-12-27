Занимать нижнюю полку без разрешения пассажира - нельзя.

Пассажирам с верхних полок пояснили правила поведения в поездах дальнего следования. В ФПК заявили, что пассажир в верхней полки имеет право сидеть на нижней только с согласия ее "арендатора". Об этом сообщили в "ТАСС".

Чтобы проезд был комфортным для всех, "Федеральная пассажирская компания" просит пассажиров быть внимательнее и добрее друг к другу. Относитесь к соседям с пониманием и уважением добавили в ФПК

В пресс-службе компании пояснили, что это требование никогда не менялось. Информация об этом будет размещена в новых электронных билетах со следующего года. В ФПК добавили, что каждый человек имеет право на отдых и сервис, обусловленный классом обслуживания. Покупая билет, россиянин вступает с перевозчиком в договорные отношения. Он соглашается с условием занимать исключительно собственное место во время поездки.

Ранее Piter.tv писал о том, что РЖД показали, как будет выглядеть новый электронный билет на поезд.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

