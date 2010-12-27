Версия будет доступна на русском и английском языках.

РЖД показали, как будет выглядеть новый электронный билет на поезд. Документ обновится для составов, следующих в дальние направления. Обновленную версию билета можно будет получить уже с первого полугодия 2020 года. Создание нового билета в декабре 2019 года презентовал замдиректора компании Дмитрий Пегов. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

Представленный РЖД ролик наглядно демонстрирует различия старой и новой версии билета.Обновленный билет сделали максимально функциональным, персонализированным и понятным. При помощи крупного штифта на нем указаны номер поезда, вагона, места, дата, время и место отправления. В дополнении указываются данные о ближайшей станции метро, часовой пояс, время в пути. Там же есть сведения о купленном тарифе, его подробном описании, классе обслуживания, имеющимися удобствами, схема размещения пассажира. Существует также версия электронного документа на английском языке.

Ранее Piter.tv писал о том, что РЖД подготовит проект сметы ВСМ Москва – Петербург подготовят в 2022 году.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/