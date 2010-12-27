Всю линию Петербург — Москва — Нижний Новгород намерены построить в 2026 году.

В понедельник, 23 декабря, стало известно о том, что РЖД подготовит проект сметы ВСМ Москва – Петербург подготовят в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

По словам ендиректора компании Олега Белозерова, РЖД совместно с градоначальником Петербурга Александром бегловым обратился за помощью к Путину. Президент согласовал план строительства ВСМ. Отмечается, что строительство начнется в 2026 году.

Напоним, что стоимость строительства высоскоростной магистрали Москва — Нижний Новгород составляет полтора трлн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что аэропортам России запретили использовать новую технику.

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