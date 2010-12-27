Аэропортам России запретили использовать новую технику

Эксперты прогнозируют большие задержки вылетов рейсов в новогодние праздники.

Российские аэропорты с конца октября не могут эксплуатировать новую аэродромную технику. Это относится к противообледенительным машинам, самоходным трапам, перронным автобусам и т.д. Такое оборудование называют самоходным. О проблемах сообщили в "Коммерсанте".

Проблема возникла еще в 2015 году с решения ЕЭК. Организация постановила, что паспорта такой техники должны содержать все отметки, включая сертификацию. Однако в ни в одном регламенте аэродромная техника не учтена, поэтому она не может пройти сертификацию. В октябре 2019 года ФТС отказалась выдавать ПСМ паспорта из-за отсутствия сертификации. Из-за этого аэропорты ожидают задержки в пиковые праздничные дни нового года.

Представители международной ассоциации аэропортов обратились к заместителю министра транспорта. Они рассказали о проблеме во Внуково, Пулково и аэропорту Сочи. Эксперты оценивают положение как "крайне негативное". Они просят чиновников создать правки к воздушному и таможенному законодательству. В частности, это должно проводится и на уровне ЕЭК.

Ранее Piter.tv писал о том, что Пулково торжественно встретил рекордного 19-миллионного пассажира.

Фото: Piter.tv

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