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Пулково торжественно встретил рекордного 19-миллионного пассажира

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Им стала женщина, которая вылетала из Петербурга в Берлин.

В среду, 18 декабря, в петербургском аэропорту устроили праздник. В Пулково встретили 19-тимиллионного пассажира, видео с места события появились в Instagram аэропорта. 

Юбилейной пассажиркой стала Астрид Венкель, она летела по маршруту Петербург - Берлин вместе с двумя детьми. Руководство Пулково подарило ей подарочные сертификаты, а авиакомпания "Россия" — возможность бесплатного перелета в обе стороны в любом направлении. 

Также в аэропорту устроили фуршет. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в аэропорту Пулково построят новый терминал к 2039 году. 

Видео: Пулково / Instagram 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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