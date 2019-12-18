Пулково торжественно встретил рекордного 19-миллионного пассажира

Им стала женщина, которая вылетала из Петербурга в Берлин.

В среду, 18 декабря, в петербургском аэропорту устроили праздник. В Пулково встретили 19-тимиллионного пассажира, видео с места события появились в Instagram аэропорта.

Юбилейной пассажиркой стала Астрид Венкель, она летела по маршруту Петербург - Берлин вместе с двумя детьми. Руководство Пулково подарило ей подарочные сертификаты, а авиакомпания "Россия" — возможность бесплатного перелета в обе стороны в любом направлении.

Также в аэропорту устроили фуршет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в аэропорту Пулково построят новый терминал к 2039 году.

Видео: Пулково / Instagram