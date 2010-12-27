В аэропорту Пулково построят новый терминал к 2039 году

Новый аэропортовый комплекс должен занять площадь 160 тысяч квадратных метров.

Компания "Воздушные ворота Северной столицы" объявила тендер на подготовку проекта второй очереди развития аэропорта Пулково. Документы опубликовали на сайте "РосТендер".

Новый аэропортовый комплекс должен занять площадь 160 тысяч квадратных метров. Строительство планируют завершить в 2039 году. После этого пропускная способность составит 6900 пассажиров в пиковый час. Итоге тендера подведут 25 декабря 2019 года. Максимальная сумма контракта – 25 миллионов рублей.

В Пулково снова появятся комнаты для курильщиков.

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