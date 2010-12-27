Это произойдет во второй половине следующего года.

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут. По распоряжению правительства РФ, это произойдет во второй половине года. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на ФАС.

В среднем оплата за коммунальные услуги по стране увеличится на 3,6-4,9%. Больше всего рост цен будет ощутим для жителей Чечни (6,5%).Самый низкий индекс предусмотрен для Ненецкого АО (2,4%). В Москве стоимость услуг ЖКХ увеличится на 5%, в Петербурге - на 3,8%.

Напомним, что в 2019 году традиционная индексация проводилась в два этапа. Повышения назначались в январе и июле.

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Видео: YouTube/The Telegraph, Household Hacker