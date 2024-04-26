Час на платной парковке в центре Петербурга подорожает до 200 рублей

Тариф на пяти стоянках вырастет на треть.

Комитет по транспорту Петербурга подготовил распоряжение о повышении платы за пользование пятью городскими автостоянками в центре. Стоимость часа увеличится с 150 до 200 рублей — рост составит 33%, сообщается в документе, опубликованном на странице антикоррупционной экспертизы.

Изменения коснутся стоянок по адресам: площадь Островского, участок 10, Лиговский проспект, участок 63, Казанская площадь, участок 4, Конюшенная площадь, участок 1. Именно для этих объектов комитет предлагает установить новый тариф.

В случае подписания документа цена за размещение транспортного средства вырастет на треть по сравнению с действующей — сейчас час на этих стоянках стоит 150 рублей.

Стоит отметить, что с октября 2025 года в Петербурге уже действует дифференцированная система оплаты парковки в центре. В зависимости от загруженности улиц час стоянки для легковых автомобилей может стоить от 100 до 360 рублей . Власти города ранее заявляли, что не планируют расширять зону платной парковки в 2026 году, сосредоточившись на развитии городских и перехватывающих автостоянок.

Фото: Piter.TV