Приложение парковок Петербурга попало в белый список Минцифры

Сервис также получил обновление функционала для удобства водителей.

Минцифры РФ расширило перечень интернет-ресурсов, доступ к которым сохраняется в полном объеме при действии особых мер безопасности. В этот "белый список" официально включили мобильное приложение "Парковки Санкт-Петербурга".

Одновременно с этим оператор сервиса усовершенствовал его технические возможности. Теперь на интерактивной карте отображается актуальная стоимость размещения транспортного средства. Для автовладельцев стала доступна детализированная история транзакций с функцией выгрузки данных. Виджет приложения научился работать на заблокированном экране смартфона.

На веб-портале упростилась процедура оформления длительных абонементов. Через мобильную версию водители могут отслеживать статус жалоб на вынесенные постановления и направлять официальные обращения в дистанционном формате.

Напомним, "белый список" формируется для обеспечения бесперебойной работы социально значимых и государственных сервисов. В него уже входят портал Госуслуг, официальные сайты правительства и администрации президента, а также ключевые платежные системы.

Фото: pxhere