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На Тарховском проспекте в Сестрорецке горел дом
Сегодня, 9:08
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На Тарховском проспекте в Сестрорецке горел дом

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Пламя тушили 10 огнеборцев.

Сегодня, 13 августа, в Курортном районе произошел пожар. На Тарховском проспекте, 23, в Сестрорецке ночью горел дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 00:16.  В доме, размером 10х10 метров, происходило горение по всей площади. 

Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две единицы техники. В 02:01 пожар  был ликвидирован.              

Сведения о пострадавших не поступали.  Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv

Теги: горел дом, мчс, сестрорецк, тарховский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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