На Тарховском проспекте в Сестрорецке горел дом

Пламя тушили 10 огнеборцев.

Сегодня, 13 августа, в Курортном районе произошел пожар. На Тарховском проспекте, 23, в Сестрорецке ночью горел дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 00:16. В доме, размером 10х10 метров, происходило горение по всей площади.

Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две единицы техники. В 02:01 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv