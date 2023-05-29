На Тарховском проспекте в Сестрорецке горел дом

Сегодня, 13 августа, в Курортном районе произошел пожар. На Тарховском проспекте, 23, в Сестрорецке ночью горел дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 00:16. В доме, размером 10х10 метров, происходило горение по всей площади.
Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две единицы техники. В 02:01 пожар был ликвидирован.
Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.
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Фото: Piter.tv
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