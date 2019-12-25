Танкисты попрактиковались в стрельбе на полигоне Кирилловский

За 3 минуты военнослужащие поразили более 100 мишеней.

На полигоне Кирилловский в Выборгском районе прошли стрельбища танкистов отдельной Красносельской гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии ЗВО. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

В распоряжении участников учений были 125-милимметровые танковые орудия и 7,62-миллиметровые пулеметы ПКТ.

Военнослужащие поупражнялись в стрельбе боевых снарядов по движущимся целям на расстоянии от 500 до 1800 метров. В результате за 3 минуты свыше 100 мишеней были поражены благодаря точности 30 танкистов. Отметим, что цели появлялись в трех разных позициях, о которых стрелки не были предупреждены заранее.

Добавим, что в связи с текущей эпидемией все участники использовали средства личной защиты.



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Фото: Пресс-служба ЗВО