Танкер наехал на сухогруз в Чёрном море между Кабардинкой и Геленджиком

Информации о пострадавших нет.

В акватории Черного моря утром 21 февраля танкер столкнулся с сухогрузом. Соответствующее заявление сделали сотрудники Telegram-канала Mash. Известно, что причиной инцидента стали сильные порывы ветра и шторм. Потеряв управление, один из кораблей "навалился" на другой, зацепившись за якорь. В результате суда не могли разойтись самостоятельно. Экипажам потребовалось вмешательство со стороны спасателей. Специалисты расцепили суда, после чего они продолжили работу без каких-либо значительных повреждений.

Известно, что оба судна принадлежат иностранным организациям. Повреждения оказались незначительными, моряки не пострадали, а российские граждане на борту не находились. Несмотря на опасную ситуацию, угрозы для окружающей среды не фиксируется.

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в городах Новороссийск и Геленджик. Порывы ветра там могут достигать 34 метров в секунду.

Сухогруз с кукурузой начал тонуть в Азовском море.

Фото и видео: Telegram / Mash