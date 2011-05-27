Появилось видео боя российского танка-одиночки с колонной ВСУ

В соцсетях появилось видео с выполнением боевой задачи российских военнослужащих на СВО.

Telegram-канал "Военный осведомитель" опубликовал в социальных сетях кадры героического боя российского танка с колонной из восьми единиц бронированной техники Вооруженных сил Украины на Запорожском фронте. В нее входили два танка противника и два броневика MRAP M1224 MaxxPro американского производства. Очевидцы рассказали о том, что танк активно маневрировал и мешал колонне пройти. В выполнении боевой задачи экипаж поддерживала отечественная артиллерия. В результате военнослужащие заставили бронетехнику ВСУ разъезжаться по минному полю и подрываться. Напомним, что 25 июля стало известно о подвиге российского мотострелка Артема Березина, который один, отражая атаку противника на Запорожском направлении, уничтожил 10 бойцов ВСУ.

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Фото и видео: Telegram / Военный осведомитель