В Пулково таможенники поймали женщину с чемоданом серебра

Россиянка незаконно вывезла из Чехии 185 серебряных предметов посуды стоимостью почти 1,5 миллиона рублей.

Таможенный контроль в петербургском аэропорту Пулково позволил задержать россиянку, вывезшей из Чехии целый чемодан столового серебра. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления 11 декабря.

Как выяснилось, по прибытию в Петербург женщина самостоятельно выбрала "зеленый" коридор, через который проходят пассажиры, не перевозящие ничего подлежащего декларированию в письменной форме. Однако в ходе проверке в багаже путешественницы обнаружили незадекларированные столовые приборы и прочую посуду из серебра в количестве 185 штук. Экспертиза установила, что предметы сделаны из серебра 925 пробы. Стоимость незаконно перевезенных драгоценностей составила почти 1,5 миллиона рублей.

Закон запрещает перевозить через границу ЕАЭС подобные изделия из драгоценных металлов в крупных размерах, если их стоимость превышает миллион рублей. В отношении самоуверенной путешественницы с серебром возбуждено уголовное дело.

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Фото: пресс-служба СЗТУ