Из 20 образцов военной техники задержаны только восемь.

Таможенники под Ростовом пресекли перевозку контрабандных БТРов из Болгарии. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Известно, что операция проводилась при участии ФСБ и Южной оперативной таможни на территории порта Азова. Военная техника транспортировалась в Белоруссию. В общей сложности выявлено 20 БТР. Из них 8 оказались задержаны оперативниками.

На границе было задержано 8 бронетранспортеров, остальные 12 были пропущены таможенниками. Общая стоимость всех гусеничных бронетранспортеров составила 5 млн рублей. источник ТАСС

Эксперт подчеркнул, что компания-оператор воспользовалась поддельными актами о демилитаризации БТР для использования в РФ. По факту произошедшего Следственный комитет по региону и полиция возбудили уголовное дело. Предположительно, техника должна была использоваться для гражданских нужд.

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Фото: Piter.tv